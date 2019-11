Tweede ronde beslist over presidentschap in Roemenië

Hij lijkt die favorietenrol waar te maken. Volgens exitpolls zou Iohannis 39 procent van de stemmen behalen. In de tweede ronde op 24 november zou hij uitkomen tegen de sociaaldemocratische Dancila. Die zou 22,5 procent halen.

Nieuwe regering

Het is al enkele jaren politiek turbulent in Roemenië. Enkele weken geleden viel de ploeg van toenmalig premier Dancila. Dat was al de derde regering onder leiding van sociaaldemocraten die er voortijdig de brui aan gaf sinds de verkiezingen eind 2016.