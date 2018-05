Twijfels bij academische loopbaan nieuwe Italiaanse premier

Giuseppe Conte, die als de nieuwe premier van Italië naar voren wordt geschoven, beweert dat hij gestudeerd heeft aan de New York University (NYU), Cambridge University en de Sorbonne in Parijs, maar dat wordt nu in twijfel getrokken.

Conte werd maandag voorgedragen als premier door de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging, die samen met het uiterst rechtse Lega een nieuwe regering wil vormen. President Sergio Mattarella kan wel nog zijn veto stellen.

Conte, een hoogleraar privaatrecht, is een nobele onbekende in de Italiaanse politieke wereld. Hij gaat er prat op dat hij zijn 'juridische studies heeft geperfectioneerd' aan hoog aangeschreven universiteiten zoals de Sorbonne, Cambridge en NYU. Die claim werd echter snel in twijfel getrokken.

NYU reageert dat ze Conte niet kennen. 'Die naam duikt niet op in onze archieven, noch als student, noch als staflid', aldus een woordvoerster. Ze voegt er wel aan toe dat hij cursussen van een of twee dagen kan gevolgd hebben, want die worden niet geregistreerd in het bestand van de universiteit.

Gesloten

Aan de universiteit van Cambridge willen ze niet ingaan op de kwestie, maar het is wel opmerkelijk dat Conte naar eigen zeggen in Londen les heeft gevolgd in september 2001, op het moment dat de universiteit gesloten is.

De Sorbonne stelt dat een onderzoek bezig is naar de mogelijke betrokkenheid van Conte bij de instelling.