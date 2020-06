U-bocht Scholz maakt hem Duits kanselierskandidaat

De Duitse minister van Financiën Olaf Scholz zou de sociaaldemocratische kanselierskandidaat worden bij de parlementsverkiezingen volgend jaar. Het bijzonder gulle relancebeleid maakt hem erg populair.

Hoe zeker de kandidatuur van de 62-jarige Scholz is, moet worden afgewacht. Volgens de krant Die Zeit rekenen de sociaaldemocraten op de Duitse vicekanselier omdat hij door zijn beleid tijdens de coronacrisis erg populair is geworden.

Eind november 2019 had Scholz, een lid van het partijestablishment, de strijd om het voorzitterschap van de SPD verloren van Norbert Walter-Borjans en Saskia Esken, twee relatief onbekende politici. Als vicekanselier pleitte hij voor de voortzetting van de grote coalitie met de chirstendemocratische CDU/CSU van kanselier Angela Merkel.

In die dagen kreeg hij felle kritiek van de linkervleugel van de partij omdat hij een overtuigde aanhanger was van de 'zwarte nul', een begrotingsbeleid dat nieuwe schulden niet toelaat. Met corona veranderde alles. Op 28 februari 2020 liet de Duitse regering de zwarte nul los.

Extra schulden

Naarmate de coronacrisis vorderde, stak de Duitse overheid steeds meer geld in het versterken van bedrijven. Woensdag keurde Berlijn nog een plan van 62 miljard euro extra schulden goed. Dat brengt het totaal op 218 miljard euro. De Duitse regering versterkte niet alleen het bedrijfsleven, maar nam ook maatregelen om massale ontslagen te vermijden.

De roep om de buikriem aan te halen in Duitsland en in Europa zal opnieuw opduiken als de crisis wegebt. Lucas Guttenberg Politiek analist Jacques Delors Centre

Tijdens de crisis evolueerde Scholz van een wat suffe, technocratische begrotingshavik tot een volbloed keynesiaan. Voor de crisis was hij een eerder gereserveerde man, nu spreekt hij over een 'bazooka' om de bedrijven te redden en de grootste economie van de eurozone met een 'ka boom' te herstarten.

'De coronavirus geeft Scholz een nieuw momentum. Hij kan van politieke koers veranderen zonder zijn principes te schenden', verklaarde een anoniem regeringslid van de SPD aan het persagentschap Reuters.

Europa

De coronacrisis bracht de Duitse vicekanselier ook op het Europese voorplan. Hij was de medearchitect van het Duits-Franse relanceplan van 500 miljard dat de basis moet leggen van een volwaardig relanceplan. Bovendien ruikt hij zijn kans om zijn Europese ambities waar te maken: de versterking van de Europese integratie en een hechtere begrotingsunie op een moment dat de eenheid bedreigd wordt door de brexit, de VS en China.

Het coronavirus geeft Scholz een nieuw momentum. Hij kan van politieke koers veranderen zonder zijn principes te schenden. Anoniem SPD-regeringslid

De vraag is hoe geloofwaardig de U-bocht van Scholz is en hoelang die zijn populariteit zal ondersteunen. Dat effect zal tijdelijk zijn, menen analisten. 'De roep om de buikriem aan te halen in Duitsland en in Europa zal opnieuw opduiken als de crisis wegebt', waarschuwt Lucas Guttenberg, een politiek analist bij het Jacques Delors Centre in Berlijn.

Volgens de woordvoerder van Scholz maakte de minister geen U-bocht. Als keynesiaan gelooft hij dat je overheidsuitgaven moet doen in een crisis en de schuld moet beheersen als het goed gaat.

Populariteit

In ieder geval kan Scholz zich profileren als een crisismanager die op doortastende manier de problemen heeft aangepakt. Die doortastendheid bezorgt hem populariteit. Dat geldt ook voor kanselier Angela Merkel. Ze is de enige politicus die Scholz in de peilingen voor zich moet dulden.