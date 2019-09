Ursula von der Leyen heeft battleplan klaar

Met de Italiaanse ex-premier Paolo Gentiloni zijn alle 27 naamkaartjes voor de volgende Europese Commissie binnen. Voorzitster Ursula von der Leyen legt dinsdag haar puzzel op tafel.

Vakantie zat er deze zomer niet in voor Ursula von der Leyen, de Duitse gewezen minister van Defensie. Op 1 november volgt ze Jean-Claude Juncker op als voorzitter van de nieuwe Europese Commissie. Haar ploeg moet over een goede zes weken al het fiat krijgen van het Europees Parlement. Het werd dan ook een extreme evenwichtsoefening om voldoende vrouwen, de geknipte figuren en de juiste partijpolitieke en geografische balans te vinden.

Zowel Italië als Frankrijk rekent op een zware economische portefeuille voor zijn kandidaat.

Met de voordracht van de Italiaanse ex-premier Paolo Gentiloni gistermiddag viel het laatste puzzelstukje op zijn plaats. Von der Leyen liet weten dat ze volgende dinsdag haar ploeg voorstelt. Over de bevoegdheidsverdeling wil ze nu nog niets kwijt en ook over enkele namen blijft twijfel bestaan. Zo is nog niet duidelijk wie de Roemeense Eurocommissaris wordt.

Wel komt von der Leyen heel dicht bij het beloofde evenwicht tussen vrouwen - 13 wellicht - en mannen. Dat is een pak beter dan haar voorganger Juncker, die het moest stellen met slechts een op de drie vrouwen.

Evenwichten

De drie belangrijkste politieke formaties die haar steunen in het Europees Parlement zijn sterk vertegenwoordigd: de sociaaldemocraten van S&D, het centrumrechtse EVP en het liberale Renew verdelen 25 zitjes onder elkaar. Daar komen nog een Poolse conservatief en een groene commissaris uit Litouwen bij.

Die partijpolitieke evenwichten schemeren ook door in het organigram. Naast von der Leyen, die behoort tot de centrumrechtse EVP, komen twee supercommissarissen: Frans Timmermans (S&D) en Margrethe Vestager (Renew). Zij worden respectievelijk tweede en derde in rij in de nieuwe Commissie. Die regeling is overigens vastgelegd door de Europese staatshoofden en regeringsleiders op een Europese top begin juli, in de deal over de Europese topbenoemingen.

Groene new deal

Von der Leyen beloofde het Europees Parlement binnen de 100 dagen een groene ‘new deal’, een plan om van Europa het eerste klimaatneutrale continent te maken tegen 2050. Vestager en Timmermans hebben de voorbije maand een stevig robbertje gevochten om die ambitieuze groene new deal te mogen coördineren. Volgens de geruchtenmolen in Brussel zou de prijs definitief naar Timmermans gaan.

De Deense Vestager, die de voorbije jaren furore maakte met haar jacht op de fiscale voordelen die Amerikaanse techbedrijven krijgen, zal ook een superportefeuille krijgen. Mogelijk gaat ze aan de slag om het economisch en industrieel potentieel van Europa op te krikken en Europese bedrijven te steunen die willen concurreren met Amerikaanse en Chinese techgiganten.

Het Europees Parlement gaf in het verleden altijd een Eurocommissaris een onvoldoende. De Hongaar Laszlo Trocsanyi zit al bij voorbaat in de vuurlinie.

Naast het centrale trio komen nog een rist vicevoorzitters, met iets minder macht en glamour weliswaar. Omdat Oost-Europa in de Europese benoemingscarrousel van juli buiten de prijzen viel, komt er een compensatie aan voor die regio bij de benoeming van de vicevoorzitters, al is daar zeker niet altijd een luisterrijke job aan verbonden.

Ook de Spaanse sociaaldemocraat Josep Borrell wordt vicevoorzitter. Borrell werd eveneens benoemd door de Europese leiders begin juli en wordt zowat de Europese minister van Buitenlandse Zaken.

Brexit

De landen die als laatste hun kandidaat-commissaris voordroegen, Italië en Frankrijk, leverden twee zwaargewichten. Italië aast en rekent zelfs met Gentiloni op een zware economische portefeuille, bijvoorbeeld mededinging. De Franse president Emmanuel Macron hoopt eveneens op een economische portefeuille voor Sylvie Goulard, al beseft hij dat hij niet te gretig mag zijn. Met Christine Lagarde als nieuwe ECB-voorzitter is Parijs al goed bedeeld.

Mogelijk krijgt Goulard de bevoegdheid over de Europese interne markt, inclusief de uitbouw van de Europese defensie. Erg gegeerd is ook de portefeuille van handel. Ierland eist die op voor Phil Hogan, die in de Commissie-Juncker verantwoordelijk is voor landbouw.

De Ieren willen zo een belangrijke post binnenrijven in de slipstream van de brexit. En premier Leo Varadkar rekent op een ‘vergoeding’ omdat hij in juli op de Europese top de kandidatuur van Frans Timmermans van tafel veegde en zo de weg vrijmaakte voor von der Leyen.

Herexamens mogelijk

Ook vicepremier Didier Reynders (MR) kijkt met zijn decennialange ervaring als minister van Financiën en Buitenlandse Zaken aan tegen een mooie post, al lekt daarover niets uit. Reynders zou naar verluidt wel minister blijven tot eind oktober en niet vervroegd ontslag nemen. Nochtans moet hij, net als alle andere commissarissen, studeren en een examen afleggen tijdens een hoorzitting in het Europees Parlement.