Verdere opmars Zweden-Democraten geeft Zweden ruk naar rechts

De rechtspopulistische partij Zweden-Democraten zet haar opmars verder. Bijna één op de vijf Zweden stemde voor de partij met extreemrechtse roots. Daardoor is noch centrumlinks noch centrumrechts groot genoeg om een regering te vormen.

Het was uitkijken naar het verkiezingsresultaat van de anti-immigratiepartij Zweden-Democraten. Strekt de Europese rechtspopulistische golf zich uit tot in Zweden, was de hamvraag.

Een kleinere Zweedse omroep kwam zondagavond met de eerste resultaten van een exitpoll. Daaruit bleek dat de Zweden-Democraten misschien wel minder sterk uit de verkiezingen kwamen dan verwacht of gevreesd, de eurofobe antimigrantenpartij maakte toch een sprong voorwaarts. Ze zouden klimmen van 12,9 procent in de vorige verkiezingen naar 16,3 procent van de stemmen.

Kort daarop kwam de openbare omroep met de resultaten van haar exitpoll. En daaruit bleek dat de rechtspopulisten van partijleider Jimmie Akesson het nog beter zouden doen en goed zouden zijn voor 19,2 procent. Eén op de vijf Zweden koos dus voor een partij met extreemrechtse roots. Zweden-Democraten is daarmee de tweede grootste partij geworden.

De Sociaaldemocraten van premier Stefan Löfven blijven met 26,2 procent de grootste partij, al is dat een magere troost. Nog niet zo lang geleden haalde de Sociaaldemocratische Arbeiderspartij nog zo'n 45 procent. Dat was de voorbije twee verkiezingen al gedaald naar amper 31 procent. En daar gaat dus weer zo'n 5 procentpunt van af.

Het resultaat is alvast dat noch de regerende centrumlinkse sociaaldemocraten en groenen noch de centrumrechtse alliantie over een voldoende grote meerderheid beschikt om een regering te vormen. De beide blokken halen volgens de exitpolls nipt geen 40 procent. Ze zitten in de exitpolls zeer dicht bij elkaar, waardoor het wachten is op het definitieve verkiezingsresultaat om te weten welk blok uiteindelijk het grootste is geworden.

Wat algemeen verwacht werd, is wel uitgekomen. De rechtspopulistische golf, die al van Hongarije over Italië en Oostenrijk tot Duitsland spoelde, heeft nu ook Zweden bereikt. En dat heeft alles te maken met de vluchtelingen- en migratiecrisis. Die houdt politiek lelijk huis in Zweden, dat lang geboekstaafd stond als het sociaaldemocratische gidsland in Europa.