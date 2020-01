Verhofstadt op weg om conferentie over toekomst Europa te leiden

De drie grote politieke fracties in het Europees Parlement hebben een taakverdeling afgesproken voor de conferentie over de toekomst van Europa. Guy Verhofstadt zal de facto de leiding van dit 'democratiseringsproces' nemen.

Het voltallige Europees Parlement schaarde zich in een resolutie achter het idee van een conferentie over de hervorming van de Europese Unie . Die conferentie begint op 9 mei. Twee jaar lang zullen de EU-lidstaten en het Europees Parlement luisteren en praten met burgers en het middenveld over hoe Europa democratischer kan worden.

Na de brexit, de migratiecrisis en de groeiende uitdagingen voor het buitenlands beleid in onze achtertuin, is het tijd om Europa een frisse adem te geven, zodat de Unie haar lot in eigen handen kan nemen.

Schriftelijke procedure

De formele voordracht voor de drie functies wordt via een schriftelijke procedure beslecht. Pas dan worden de namen definitief. Het liberale Renew heeft al gezegd dat Verhofstadt zijn man is.

Grote uitdagingen

Inhoudelijk zal de conferentie het niet alleen hebben over de werking van de instellingen en hoe de stem van de burger op Europees niveau vertaald moet worden. Ook grote uitdagingen als klimaat, migratie, digitalisering en veiligheid komen aan bod. 'Na de brexit, de migratiecrisis en de groeiende uitdagingen voor het buitenlands beleid in onze achtertuin, is het tijd om Europa een frisse adem te geven, zodat de Unie haar lot in eigen handen kan nemen,' beklemtoont Dacian Ciolos, de fractieleider van Renew.