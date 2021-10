Verkeerslichtcoalitie gaat formeel onderhandelen over Duitse regeringsvorming

De coalitiegesprekken tussen de Duitse sociaaldemocraten (SPD), de groenen en de liberalen (FPD) beginnen formeel. Er is een basistekst die dient als onderhandelingsbasis.

Het akkoord om formeel te onderhandelen werd door de kopstukken van de drie partijen aangekondigd tijdens een persconferentie in Berlijn vrijdagmiddag: Olaf Scholz, die vermoedelijk de nieuwe bondskanselier wordt (SPD), Annalena Baerbock (groenen) en Christian Lindner (FPD). Scholz benadrukte dat de vorming van deze 'Ampelcoalition' een unieke kans is om het land te moderniseren. Lindner loofde de openheid van de voorafgaande gesprekken. Volgens hem is deze driewegscoalitie de beste oplossing.

Een aantal principes staat op papier, maar moet nog definitief afgeklopt worden. Een belangrijk deel van de maatregelen die ze zich voornemen gaat over de energietransitie in de strijd tegen de klimaatverandering. Duitsland onderschrijft het principe om de opwarming tot 1,5 graden te beperken. De koolcentrales moeten uiterlijk in 2030 dicht en 2 procent van het land wordt voorbehouden voor windturbines. Investeringen in de verduurzaming van de energie kunnen rekenen op een groter fiscaal gunstregime.

De onderhandelaars hebben beloofd alles binnen de grenzen van de schuldenrem te houden en geen extra uitgaven te financieren die het overheidstekort doen oplopen. Dat is vooral een eis van de FDP - net zoals het uitblijven van belastingverhogingen.

Pensioenleeftijd

Sociaal zijn de contouren ook duidelijk. Scholz verzekerde dat er geen verhoging van de pensioenleeftijd komt. Het minimumloon wordt opgetrokken tot 12 euro per uur. Om de woningnood op te vangen worden 400.000 appartementen per jaar gebouwd.

Een kleine toegift aan de liberalen is dat er geen algemene snelheidsbeperking komt in Duitsland. Bepaalde stroken snelweg zullen nog altijd geen snelheidslimiet hebben.

De bocht naar een verkeerslichtcoalitie is daarmee genomen, en Scholz staat weer een stapje dichter bij de opvolging van Angela Merkel. Over de invulling van belangrijke ministerposten is nog niet onderhandeld, bleek op de persconferentie.