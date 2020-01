Verkiezingen Italië: Salvini bestormt rode burcht Emilia-Romagna

De verkiezingen in de rijke noordelijke regio vormen een grote test voor de Italiaanse regering. Een zege van de uiterst rechtse Lega in het linkse bastion kan het lot van de bestuursploeg van premier Giuseppe Conte bezegelen.

Emilia-Romagna vormt zondag even het politieke centrum van Italië. De inwoners van de rijke regio met hoofdstad Bologna trekken naar de stembus om regionale vertegenwoordigers te kiezen. Maar de uitslag van de race kan in Rome een politieke aardschok veroorzaken.

De voorbije eeuw was Emilia-Romagna een oninneembare rode burcht. Krijgt Matteo Salvini zijn zin, dan komt daar dit weekeinde verandering in. De leider van de uiterst rechtse Lega doorkruiste het zowat 22.500 km2 gebied de afgelopen weken met zijn antimigratiediscours.

Familiebedrijfjes

In grote steden als Bologna en Parma slaat de populistische boodschap van Salvini en co. minder aan. Maar op het platteland vindt de Lega-leider met zijn betoog wel gehoor. 'Zeker in streken waar ambachtelijke en familiebedrijfjes gevestigd zijn. Die kregen het de afgelopen jaren zwaar te verduren door de mondialisering', stippen experts aan.

Om links van de macht te verdrijven in Emilia-Romagna sloeg Salvini de handen in elkaar met Forza Italia, de partij van ex-premier Silvio Berlusconi, en met de uiterst rechtse Fratelli d'Italia. Hij schoof Lega-senatrice Lucia Borgonzoni naar voren als uitdager voor Stefano Bonaccini, de kandidaat van de centrumlinkse Democratische Partij die de regio de voorbije jaren voorzat en een gooi doet naar een nieuw mandaat.

Inhoudelijk heeft Borgonzoni niet veel te melden. Het is dan ook niet haar verdienste dat het rechtse blok in de peilingen in een nek-aan-nekrace verwikkeld is met centrumlinks. Die pluim mag Salvini, die slechts af en toe met Borgonzoni optrok, vooral op zijn hoed steken.