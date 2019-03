Vervolgde Catalaanse leider kandidaat-opvolger Juncker

De Europese Vrije Alliantie (EVA) gooit de opgesloten Catalaanse leider Oriol Junqueras in de strijd om de opvolging van Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. 'Het partijbestuur heeft Junqueras unaniem aangewezen als Spitzenkandidat', klonk het donderdag via Twitter.

De EVA is een kleine Europese speler en bestaat uit een veertigtal regionale partijen, waaronder de N-VA. De afgelopen vijf jaar vormde ze in het Europees Parlement een fractie met de Groenen. In de aanloop naar de Europese verkiezingen van eind mei schuiven de twee blokken voor het eerst elk hun eigen kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie naar voren.

Politiek statement

Los van die juridische besognes maakt Junqueras sowieso weinig kans om Juncker op te volgen. De kandidaat van de grootste partij heeft in principe de beste kaarten in handen om het tot Commissievoorzitter te schoppen. De conservatieven, op kop in de peilingen, sturen Manfred Weber de arena in, de socialisten Frans Timmermans. De liberalen mikken op meerdere paarden terwijl de Groenen rekenen op Ska Keller en Bas Eickhout.