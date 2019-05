Vervroegde verkiezingen in Griekenland

Voor Europese, regionale en lokale verkiezingen bestaat in Griekenland gewoonlijk niet al te veel belangstelling. Maar dit jaar was dat anders. ‘De Europese race is vrijwel zeker beslissend voor de toekomst van Griekenland. Het gaat om een generale repetitie voor de parlementsverkiezingen van dit najaar’, verwoordde Thanassis Diamantopoulos, hoogleraar politieke wetenschappen aan de Pantion-universiteit in Athene, het de voorbije week.