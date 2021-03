Verwachte zege Rutte levert nog geen stabiel kabinet op...

Met een finale aanval op Geert Wilders heeft de Nederlandse premier Mark Rutte zijn verkiezingscampagne afgesloten. De overwinning lijkt een zekerheid. Alleen belooft het een hels karwei te worden een stabiele regering op poten te zetten.

De Nederlandse premier Mark Rutte blaakte van zelfvertrouwen tijdens de verkiezingscampagne. Het moet al heel gek lopen als zijn liberale partij VVD niet de grootste blijft in de Tweede Kamer. Toch zal hij opgelucht zijn als de stembureaus woensdagavond sluiten. Want in de laatste rechte lijn zag Rutte zijn voorsprong op het peloton wegzakken. Terwijl de VVD enkele weken geleden nog op een winst van negen zetels stond, bleef daar volgens de jongste peiling nog maar een tot vijf zetels van over.

De dominantie van Rutte was zowel een zegen als een vloek voor zijn campagne.

Een deel van de VVD-stemmen sijpelde waarschijnlijk weg door de groeiende onvrede over de coronamaatregelen en de vaccinatiecampagne, waartegen in het mondige Nederland veel meer verzet is dan in België. Maar er is ook een andere doorslaggevende factor: Mark Rutte. Omdat iedereen ervan uitgaat dat hij de verkiezingen met glans zal winnen, opteren sommige zwevende kiezers voor een andere partij. De dominantie van Rutte was met andere woorden een zegen en een vloek voor zijn campagne.

In een van de laatste debatten probeerde Rutte maandagavond de schade te beperken door terug te vallen op een beproefde tactiek: kies een vijand. Hij stond tegenover Geert Wilders en waarschuwde plots dat diens rechts-populistische PVV de grootste partij kan worden. 'Stem op VVD als u dat wilt voorkomen', zei Rutte. Het was een nogal onbeholpen manoeuvre omdat de PVV- die met zo'n 20 zetels wel de tweede partij blijft - helemaal geen bedreiging vormt voor Rutte.

Politieke versplintering

De oproep was vooral bedoeld om de politieke versplintering tegen te gaan, want die dreigt Ruttes grootste vijand te worden na de verkiezingen. Die versplintering is geen nieuw fenomeen in Nederland. In de huidige Tweede Kamer zijn de 150 zetels verdeeld over 15 partijen. Zes fracties tellen drie zetels of minder. En volgens de peilingen kunnen daar nog wat extra partijen bijkomen, zoals de pro-Europese partij Volt en de rechtse formatie JA21.

De versplintering kan de zoektocht naar een stabiele coalitie bemoeilijken, zeker als de score voor Rutte tegenvalt. Die zat de afgelopen jaren al opgescheept met een ongeziene vierpartijencoalitie met het christendemocratische CDA, de links-liberale D66 en de ChristenUnie. Maar zowel CDA als D66 staat op licht verlies. Omdat alles de voorbije weken draaide om Rutte slaagden de kopstukken van beide partijen er niet in om de verkiezingscampagne naar hun hand te zetten.

Brede coalitie

Rutte heeft al aangegeven dat hij een brede coalitie op poten wil zetten rond een as met de huidige partners VVD, CDA en D66. Een zwakke prestatie van een van die drie dreigt het postelectorale puzzelwerk alleen maar ingewikkelder te maken. Wat als vijf partijen nodig zijn om aan een meerderheid van minstens 76 zetels in de Tweede Kamer te raken? Nog ingewikkelder wordt het als ook gekeken wordt naar de Eerste Kamer, waar de huidige regering al jaren geen meerderheid heeft.

De vraag is of Rutte zijn potentiële coalitiepartners ook op een lijn krijgt als het gaat over het tijdperk na corona, wanneer de rekening moet worden betaald.

Vier jaar geleden duurde het 225 dagen voor de regering-Rutte III bij koning Willem-Alexander op het bordes stond, een Nederlands record. Die tijd ontbreekt nu, in de eerste plaats door de coronacrisis. Nederland worstelt volgens experts sinds kort met een derde golf. En dus lijkt het aangewezen dat een volwaardige regering de crisis onder controle probeert te brengen. Een regering in lopende zaken dreigt de volle laag te krijgen als ze de maatregelen moet verlengen.

De aanpak van de pandemie zou geen struikelblok mogen zijn tijdens de formatiegesprekken. De meeste partijen zijn het eens over de nood aan ingrijpende maatregelen. De grote vraag is of Rutte zijn potentiële coalitiepartners ook op een lijn krijgt als het gaat over het tijdperk na corona. En dan vooral over de vraag hoe de rekening van het crisisbeleid betaald moet worden.

Minderheidskabinet

Terwijl haast iedereen ervan uitgaat dat er onvermijdelijk een vierde regering-Rutte komt, is het ook duidelijk dat die een pak minder stabiel zal zijn dan de twee voorgaande. De kans is groot dat Rutte IV dezelfde weg opgaat als zijn eerste kabinet, dat na iets meer dan twee jaar sneuvelde. Toen trok Wilders, die gedoogsteun had gegeven aan een minderheidskabinet van VVD en CDA, er abrupt de stekker uit.