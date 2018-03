Vijf lessen uit de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen

Bij de gemeenteraadsverkiezingen woensdag heeft Nederland zeer versnipperd gestemd. Vijf lessen uit de stembusgang.

In 335 van de 380 Nederlandse gemeenten vonden woensdag gemeenteraadsverkiezingen plaats. Anders dan in België zijn die van minder nationaal belang, al volgen alle partijhoofdkwartieren de uitslag natuurlijk nauwgezet op.

Zo’n 55 procent van de Nederlanders ging stemmen, meer dan vier jaar geleden. De meeste stemmen zijn intussen geteld. Daaruit komen vijf tendensen naar voren.

1. Totale versnippering

De Nederlanders hebben ontzettend versnipperd gekozen. Dat komt door het sowieso zeer versnipperde Nederlandse partijlandschap, waar 20 procent van de stemmen doorgaans volstaat om afgetekend de grootste te zijn, maar ook doordat lokale partijen het traditioneel goed doen.

In 164 van de 335 gemeenten waar werd gestemd, werd een lokale partij de grootste. Dat is het geval in Rotterdam, waar Leefbaar Rotterdam met 20 procent van de stemmen de grootste partij blijft. Leefbaar Rotterdam was de partij van de in 2002 vermoorde Pim Fortuyn.

2. CDA grootste nationale partij

Van de nationale partijen scoorde het CDA het best. De christendemocraten zijn de grootste in 64 gemeenten. De partij is goed vergelijkbaar met CD&V: op nationaal niveau heeft ze het moeilijk, op lokaal niveau blijft ze het relatief goed doen.

De liberale VVD van premier Mark Rutte is de grootste in 41 gemeenten. Van de overige landelijke partijen haalde geen enkele meer dan 20 gemeenten binnen.

3. GroenLinks doet het goed

De partij GroenLinks van nationaal boegbeeld Jesse Klaver is een van de winnaars van de verkiezingen. De partij is de grootste in twaalf gemeenten. Dat zijn er niet zoveel, maar het gaat om grote steden als Utrecht, Nijmegen en meer dan waarschijnlijk ook Amsterdam.

GroenLinks profiteert van de mindere uitslag van D66. De links-liberale partij scoorde zeer goed in 2014, maar krijgt nu veel kritiek omdat ze samen met de VVD en de christendemocraten van het CDA en de ChristenUnie in een centrumrechtse regering is gestapt. Het gevolg is dat D66 wellicht Amsterdam verliest.

4. Wilders komt niet van de grond

Voor het eerst deed de populistische PVV van Geert Wilders op grotere schaal - in 30 gemeenten - mee aan de verkiezingen. Een echt succes werd het niet.

Zo werd in Rotterdam uitgekeken naar de tweestrijd tussen Leefbaar Rotterdam en de PVV. Die eerste partij haalde meer dan 20 procent, de tweede slechts 4 procent. Ook in Venlo, Wilders’ thuisbasis waar de partij bij nationale verkiezingen zeer goed scoort, is de PVV met nog geen 10 procent slechts een middelgrote partij.

Wilders erkent dat het resultaat in sommige gemeenten tegenvalt. ‘Dat wil ik niet verhullen’, zegt hij. Al toont hij zich toch een tevreden mens, want in 28 gemeenten waar zijn partij voor het eerst opkwam, verovert ze minstens een zetel.

5. Denk is nieuwe speler

Denk, een ‘allochtonenpartij’, heeft verrassend goed gescoord in de grote steden. In 13 van de 14 gemeenten waar de partij opkwam, verovert ze een zetel in de gemeenteraad. Het grootste succes is er in Schiedam, waar Denk bijna 12 procent van de stemmen haalt.