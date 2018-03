'Vijfsterrenbeweging grootste partij, centrumrechts grootste alliantie'

De Italiaanse parlementsverkiezingen zijn volgens exitpolls uitgedraaid op een zege voor de Vijfsterrenbeweging. Maar het lijkt geen sinecure te worden een stabiele regering op de been te brengen. De eurosceptische partijen boomen in de derde economie van de eurozone.

De Italianen konden zondag tussen 7 uur en 23 uur naar de stemlokalen trekken om een nieuw parlement te kiezen. Voor aanvang van de stembusgang durfde niemand de uitkomst te voorspellen.

Het ging dan ook om de meest onzekere verkiezingen in een kwarteeuw. De peilingen gaven de voorbije weken aan dat geen enkele partij of alliantie in staat zou zijn een volstrekte meerderheid te verwerven.

De Italianen zetten ook een stap in het onbekende. Nadat het parlement in het najaar van 2017 groen licht gegeven had aan een nieuwe kieswet, golden heel andere spelregels:

61 procent van de parlementszitjes (386 kamerleden en 193 senatoren) worden via het systeem van proportionele vertegenwoordiging verdeeld; Voor de toekenning van 37 procent van de zetels (232 kamerleden en 116 senatoren) geldt dat de partij of alliantie die als grootste uit de bus komt in een kiesdistrict, daar met de hele buit aan de haal gaat; De Italianen die in het buitenland wonen, konden 12 kamerleden en zes senatoren aanwijzen.

Op papier moest de nieuwe kieswet een eind maken aan de grote fragmentering in de Italiaanse politiek en ervoor zorgen dat stabielere meerderheden aan de macht zouden komen. Maar in de praktijk zou de wet dat doel wel eens voorbij kunnen schieten.

Het nieuwe electorale systeem dreigt het tellen van de stemmen flink te vertragen. Mogelijk is pas maandagavond duidelijk of eeen stabiele meerderheid op de been te brengen valt.

Ook voor peilingbureaus lijkt de nieuwe kieswet het nog moeilijker te maken om betrouwbare exitpolls te verspreiden. Toch deden ze om 23 uur, onmiddellijk na het sluiten van de stembureaus, een poging.

Vijfsterrenbeweging

Volgens hun voorspellingen komt de Vijfsterrenbeweging als grootste partij uit de stembusslag. De partij van Luigi di Maio zou zowat een derde van de kiezer verleid hebben. Die score volstaat niet om alleen een meerderheidsregering te vormen.

De anti-establismentpartij zou 195 tot 235 vertegenwoordigers naar de kamer mogen sturen. In totaal telt de kamer 630 zetels.

225 tot 265 Kamerzetels centrumrechts Volgens de exitpolls kan het centrumrechtse blok rekenen op 225 tot 265 kamerzetels. Voor een volstrekte meerderheid zijn 316 zitjes nodig.

In een eerste reactie eisten de troepen van Di Maio al het initiatiefrecht op. 'Niemand kan om ons heen. Iedereen moet met ons praten', luidde het kort na middernacht.

Het centrumrechtse blok van ex-premier Silvio Berlusconi komt dichter in de buurt van een meerderheid. Forza Italia, Lega en Fratelli d'Italia zouden samen 33 tot 36 procent van de stemmen gekregen hebben.

Die score zou hen volgens ramingen van de Italiaanse openbare tv-zender RAI 225 tot 265 kamerzetels opleveren. Voor een volstrekte meerderheid moet een partij of alliantie 316 vertegenwoordigers hebben in de kamer.

Analisten schatten dat een partij of alliantie in het nieuwe electorale systeem 40 procent van de stemmen in de wacht moet slepen om aan een meerderheid in het parlement te geraken.

Strijd binnen centrumrechts

De hamvraag luidt welk van de drie partijen in het centrumrechtse blok de grootste wordt. Want die mag volgens het alliantieakkoord de premier leveren als centrumrechts aan de macht komt.

Schermvullende weergave De partij van Silvio Berlusconi (links), Forza Italia, en de Lega van Matteo Salvini zouden in een nek-aan-nekrace verwikkeld zijn om de titel van grootste partij in het centrumrechtse blok. ©AFP

Die interne strijd lijkt op een thriller uit te draaien. Volgens de exitpolls zijn Forza Italia en de Lega in een nek-aan-nekrace verwikkeld.

Berlusconi schoof Antonio Tajani, de voorzitter van het Europees Parlement, naar voren als de kandidaat-premier van zijn Forza Italia. Maar Matteo Salvini, de leider van de eurosceptische antimigratiepartij Lega, aasde de voorbije weken ook nadrukkelijk op die post.

Centrumlinks in derde positie

De centrumlinkse Democratische Partij van ex-premier Matteo Renzi en huidig premier Paolo Gentiloni wist volgens de exitpolls 20,5 tot 23,5 procent van de kiezers verleid hebben. Dat zou 115 tot 155 kamerzetels opleveren.

Als de Democratische Partij de handen in elkaar slaat met enkele kleinere partijen, komt het centrumlinkse blok volgens de peilingbureaus op 25 tot 28 procent van de stemmen.

De andere partijen, zoals de pro-Europese partij van Emma Bonino, zouden maximum 5 procent van de stemmen halen. Om in aanmerking te komen voor een parlementszitje moet een partij op zijn minst 3 procent van de kiezers achter zich krijgen.

Europa kijkt toe

Niet alleen de Italianen keken met veel belangstelling naar de uitkomst van de verkiezingen. Ook heel wat Europese leiders deden dat.

42 procent Score eurosceptische partijen De Vijfsterrenbeweging en de Lega zouden volgens de exitpolls door 42 tot 48 procent van de kiezers in de armen gesloten zijn.

Nu de Duitse sociaaldemocraten de weg geëffend hebben voor een nieuw regeringsavontuur met de christendemocraten van Angela Merkel, staat de Franse president Emmanuel Macron al te trappelen om het Europese project nieuw leven in te blazen.

De Frans-Duitse tandem kan de steun van Italië, de derde economie van de eurozone en een van de stichtende leden van de Europese Unie, goed gebruiken op dat avontuur.

Het zou Europa dan ook slecht uitkomen als Italië in een politieke impasse belandt of als de eurosceptische partijen met elkaar in zee zouden gaan. De Vijfsterrenbeweging en de Lega zouden volgens de exitpolls van de openbare tv-zender RAI door 42 tot 48 procent van de kiezers in de armen gesloten zijn.