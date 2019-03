Viktor Orban lonkt naar Poolse conservatieven

De Hongaarse premier Viktor Orban zegt in een radio-interview dat hij de Europese Volkspartij (EVP) van binnenuit wil hervormen. Maar als ze ons eruit gooien, ga ik met de Poolse partij PiS praten over een nieuwe Europese fractie, dreigt hij.

Campagne

Orban leek donderdag zijn critici nog tegemoet te komen door een omstreden campagne in te trekken waarin voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie, die zelf lid is van de EVP, frontaal wordt aangevallen.

Tegelijk dreigt de Hongaarse sterke man dat hij bij een uitzetting mogelijk een nieuwe Europese partij wil opstarten . ‘Als het zover komt dat we iets nieuws moeten beginnen (…) dan zullen de eerste gesprekken natuurlijk plaatsvinden in Polen’, zei hij.

Orban hint daarmee op een samenwerking met de Poolse conservatieve regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS), die geen lid is van de EVP. Orban is beste maatjes met PiS-leider Jaroslav Kaczynski, de sterke man achter de Poolse regering. De twee overleggen regelmatig over hun houding in belangrijke Europese dossiers.