Von der Leyen brengt ultiem offer voor EU-topjob

Ursula von der Leyen krijgt dinsdagavond in het Europees Parlement wellicht genoeg stemmen om Jean-Claude Juncker op te volgen. Met dank aan ultieme toegevingen, zachte druk en steun van Viktor Orbán en Matteo Salvini.

‘Het ligt niet aan u, maar we gaan niet voor u stemmen.’ Dat kreeg de Duitse minister van Defensie Ursula von der Leyen de voorbije week steevast te horen tijdens haar overleg met de diverse politieke fracties in het Europees Parlement. Dinsdag om 18 uur valt het doek over haar kandidatuur als voorzitter van de Europese Commissie.

Dat de Duitse door de Europese leiders uit de hoed werd getoverd als opvolger van Jean-Claude Juncker, nu precies twee weken geleden, stuitte op kamerbreed ongenoegen in het Europarlement. De Europese politieke partijen hadden net geprobeerd via Europese boegbeelden of spitzenkandidaten de verkiezingen democratischer te maken. De spits van de grootste partij zou Commissievoorzitter worden.

Manfred Weber

Maar de grijze Beier Manfred Weber van de grootste partij, de centrumrechtse EVP, werd aan de kant geschoven door de EU-leiders. Bondskanselier Angela Merkel gaf daarvoor zelf de voorzet. De sociaaldemocratische spits, Frans Timmermans, stootte op een veto van Oost-Europa vanwege zijn kritiek op de rechtsstaat. En dus beslisten de EU-leiders uit een nieuw vaatje te tappen en de spitsen uit de benoemingspuzzel te houden.

347 Von der Leyen zal moeten sprokkelen om de meerderheid van 374 van de 747 zittende Europarlementsleden achter zich te krijgen in een geheime stemming.

De frustratie in het Europees Parlement is na twee weken nog niet weggeëbd. De groenen en de extreemlinkse GUE beslisten alvast tegen von der Leyen te stemmen. De Duitse is alleen zeker van haar centrumrechtse EVP en het gros van de liberale Renew. De sociaaldemocraten van S&D zijn verdeeld: de Spaanse, Portugese en Italiaanse Europarlementsleden zijn voor, de Duitsers zijn tegen.

Von der Leyen zal dus moeten sprokkelen om de meerderheid van 374 van de 747 zittende Europarlementsleden achter zich te krijgen in een geheime stemming. Afwezigen en onthoudingen worden als een tegenstem geacteerd. Ondanks die tegenstand in het Europarlement lijkt de Duitse aristocrate vastbesloten het ticket voor een enkele reis naar Brussel te bemachtigen. Een post bij de Europese Commissie was altijd al haar droomjob.

Zoenoffer

Met een ultiem zoenoffer schotelde ze de socialisten en de liberalen gisteren schriftelijk enkele beloftes voor, waaronder een werkloosheidsuitkering in alle lidstaten en een minimumloon. En onder de druk van de groenen en de sociaaldemocraten voert ze haar klimaatambities nog verder op. Ze wil nu voor 2030 de CO2-uitstoot met 55 procent verminderen.

Tegelijk verhoogt von der Leyen de druk. Ze neemt ontslag als Duits minister van Defensie. Timmermans moet zijn fractiegenoten aanmanen niet langer dwars te liggen. Wie tegenstribbelt, wordt bewerkt met het doemscenario van een onwerkbaar Europa: een zware crisis tussen de EU-instellingen.