Voormalig Frans premier Philippe lanceert nieuwe conservatieve partij Horizons

Zes maanden voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk heeft oud-premier Edouard Philippe zijn nieuwe conservatieve partij Horizon voorgesteld. Zijn politieke doel voor 2022 is de herverkiezing van de Franse president Emmanuel Macron, zei de 50-jarige Philippe zaterdag.

Philippe is een van de populairste politici van Frankrijk. Hij leidde de centrumrechtse regering van Macron van mei 2017 tot begin juli 2020.

Oorspronkelijk afkomstig uit het rechts-conservatieve kamp, won hij eind juni 2020 de lokale verkiezingen en werd hij burgemeester van de havenstad Le Havre, waar hij eerder al in functie was.