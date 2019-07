Weber beticht Macron en Orbán van samenzwering

Er waren gesprekken in achterkamertjes en nachtelijke vergaderingen, waarin de as Macron-Orban gewonnen heeft en het Spitzenkandidaten-principe heeft ontmanteld.

Tot grote weerzin van de Duitse CSU’er legde de Europese Raad de consignes van het parlement naast zich neer. ‘Er waren politieke krachten die het resultaat van de verkiezingen niet wilden accepteren, er waren gesprekken in achterkamertjes en er waren nachtelijke vergaderingen, waarin de as Macron-Orban gewonnen heeft en het Spitzenkandidaten-principe heeft ontmanteld’, reageert hij in de Duitse krant Bild.

Macron zwarte piet

Vooral de Franse president Emmanuel Macron moet het ontgelden. ‘Hij heeft mij nooit persoonlijk verteld dat hij tegen mij was’, zegt Weber. ‘Het argument dat ik geen bestuurlijke ervaring heb, is absurd. Een derde van de huidige staatshoofden in Europa had geen bestuurlijke ervaring toen ze werden aangeduid. Macron had er zelf nauwelijks. Alleen kiezers zouden mogen beslissen of een kandidaat voldoende gekwalificeerd is, niemand anders.’