Wit-Rusland laat duizend gevangenen vrij

De Wit-Russische autoriteiten hebben de grootste moeite om de protesten in het land onder controle te krijgen. Na de keiharde repressie kiezen ze nu voor een verzoenende toon.

De Wit-Russische autoriteiten lijken stilaan hun kar te keren in de massale protesten die het land sinds de presidentsverkiezingen van zondag in hun greep houden. Vrijdag kondigde minister van Buitenlandse Zaken Vladimir Makei aan dat hij openstaat voor een constructieve en objectieve dialoog met zijn buitenlandse partners. Eerder op de dag hadden de autoriteiten zich al verontschuldigd en zo'n 1.000 demonstranten vrijgelaten, een zeldzame zet in een land dat al 26 jaar met ijzeren hand geregeerd wordt.

De bocht toont aan hoe kwetsbaar president Aleksandr Loekasjenko is. Zondag haalde hij volgens de officiƫle cijfers vlot een zesde ambtstermijn binnen, met zowat 80 procent van de stemmen. Volgens veel Wit-Russen wijst dat erop dat hij massaal gefraudeerd heeft. Sindsdien komen ze elke dag op straat, ondanks de massale repressie. Zeker twee demonstranten kwamen daarbij om. 7.000 andere werden opgepakt, van wie velen gefolterd zouden zijn.

Menselijke ketting

Ook vrijdag is de rust nog niet teruggekeerd. Demonstranten vormden menselijke kettingen in de hoofdstad Minsk en er brak onrust uit in een paar grote staatsbedrijven, die de motor van de Wit-Russische economie vormen.

Oppositiekandidate Svetlana Tichanovskaja, die eerder deze week naar Litouwen vluchtte, riep de demonstranten op door te zetten. 'De autoriteiten moeten stoppen met geweld te gebruiken en de dialoog aangaan', zei ze in een video op YouTube. 'Ik vraag de burgemeesters van alle steden om dit weekend vreedzame massabetogingen te organiseren.'