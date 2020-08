Wit-Russische oppositieleidster vlucht naar Litouwen

Svetlana Tichanovskaja is haar land, waar 'de laatste dictator van Europa' aan de macht is, ontvlucht na de verkiezingen van vorig weekend.

Svetlana Tichanovskaja, de oppositiekandidate die de Wit-Russische president Alexander Loekasjenko uitdaagde bij de presidentsverkiezingen van zondag, is veilig en bevindt zich in Litouwen.

De oppositie is niet van plan zich te laten intimideren en zegt verder te demonstreren tot Loekasjenko instemt met een vreedzame dialoog. Het is voor het eerst in 26 jaar dat de oppositie zo sterk staat in Wit-Rusland.