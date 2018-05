'Witte rook voor regering in Italië'

Di Maio en Salvini ontmoeten elkaar maandag opnieuw in Rome, waarna ze ontvangen worden op het presidentieel paleis. Beide heren willen niets lossen over de naam van de premier of het programma en houden de primeur voor Matarella, klonk het zondag. Volgens de media wordt het alvast niet Di Maio of Salvini zelf, maar wel een meer neutrale kandidaat die tot geen van beide partijen zou behoren.