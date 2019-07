Zelensky claimt monsterzege in Oekraïne

De partij van president Zelensky verovert volgens de voorlopige uitslag een volstrekte meerderheid in het parlement.

Dat zou Zelensky een volstrekte meerderheid opleveren in het parlement. Slechts vier andere partijen slaagden erin over de kiesdrempel van 5 procent te springen, waaronder het pro-Russische Oppositie Platform (12,8%) en Europese Solidariteit (8,7%) van ex-president Petro Porosjenko.

Zelensky had Porosjenko drie maanden geleden al het nakijken gegeven bij de presidentsverkiezingen. In de tweede en finale ronde haalde de tv-komiek toen 73 procent van de stemmen. Hij scoorde met een populistische campagne waarin hij zich keerde tegen het politieke establishment.

Oorlog

Nu hij ook in het parlement domineert, kan Zelensky volop aan de slag. Hij schoof zondagavond al twee prioriteiten naar voren: het beëindigen van de separatistische oorlog in het oosten van Oekraïne, waarbij in vijf jaar 13.000 doden vielen, en de strijd tegen de corruptie.