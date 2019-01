Zweden krijgt een van laatste centrumlinkse regeringen van Europa

De sociaaldemocraat Stefan Löfven is erin geslaagd centrumrechts af te weren en zich te laten herverkiezen als premier van Zweden.

In de Riksdag in Stockholm stemden vrijdag minder dan 175 van de 349 afgevaardigden tegen Löfven. Daarmee slaagden de regeringspartijen erin extreemrechts te neutraliseren en een van de laatste centrumlinkse regeringen in Europa te behouden.