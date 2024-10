De Israëlische premier Netanyahu noemde Baarle-Hertog ooit als een mogelijke oplossing voor het conflict met de Palestijnen. Het is een van de opmerkelijke details in het nieuwe, felbesproken boek van Boris Johnson. De gewezen Britse regeringsleider is daarin zijn arrogante zelf, maar zijn blik op de conflicten in de wereld verrast wel.