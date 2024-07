In Franse politieke middens heerst onrust nu in het parlement geen enkel blok zwaar genoeg weegt om de bestuursmacht te claimen. Onterecht, zegt politicoloog Loïc Blondiaux. 'Onze politici moeten leren dat tijd nemen voor overleg en onderhandeling inherent is aan de democratie en dat compromissen sluiten niet gelijkstaat met zwakte en verraad.'