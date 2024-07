Franse verkiezingen: Mélenchon, van onbetwiste leider naar obstakel op weg naar de macht voor links

Met een sterke prestatie in de Franse presidentsrace van 2022 deed Jean-Luc Mélenchon links weer geloven dat electorale winst niet iets van vervlogen tijden was. Twee jaar later is de leider van het radicale La France Insoumise zo impopulair en controversieel dat een groot deel van het linkse blok Nouveau Front Populaire hem liever kwijt dan rijk is.