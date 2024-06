Toen Emmanuel Macron op 9 juni vervroegde parlementsverkiezingen uitschreef, had de Franse president een doel voor ogen: zijn centrumalliantie versterken, links verdelen en radicaal-rechts isoleren. Maar terwijl zijn fractie dreigt af te kalven in de nieuwe Assemblée, stevenen radicaal-rechts en -links op recordscores af in de tweede ronde.