Hoe Finland de maatschappij klaarstoomt voor een oorlog...

Door de oorlog in Oekraïne is de illusie doorprikt dat voorgoed vrede zou heersen in Europa. Veiligheid en defensie staan weer prominent op de radar. Maar hoe valt de samenleving te wapenen tegen het ondenkbare? 'Betrek alle sectoren en burgers bij crisisplanning zodat een cultuur ontstaat waarin het volk zijn land wil verdedigen', klinkt het in Finland, dat zich al decennia op oorlogen en andere rampscenario's voorbereidt.