De voorspelde doorbraak van extreemrechts bij de Europese verkiezingen is een opsteker voor Viktor Orbán. De Hongaarse leider, die dankzij een uitgekiend strijdplan al 14 jaar aan de macht is, wil de EU van binnenuit uithollen. De Tijd ging in Hongarije op zoek naar de geheimen van het systeem-Orbán. 'Wacht maar af, Orbán staat niet zo alleen als jullie denken.'