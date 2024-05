Polen geldt opnieuw als rechtsstaat in Europa, en dat levert miljarden op

De Poolse premier Donald Tusk en EU-Commissievoorzitster Ursula von der Leyen vijf jaar geleden. Dinsdag is Von der Leyen in Polen om haar campagne als boegbeeld van de centrumrechtse EVP kracht bij te zetten.

Polen krijgt het Europees fiat om opnieuw als 'rechtsstaat' door het leven te gaan. De daarbij horende miljardenfinanciering wordt vrijgegeven.

Tien jaar zwaaide de nationalistische en conservatieve Partij voor Recht en Rechtvaardigheid (PiS) de plak in Polen. Omdat de regering in Warschau het gerechtelijk apparaat politiseerde en Europese waarden zoals de vrije meningsuiting en de vrije pers tartte, lanceerde de Europese Commissie in 2017 de zogenaamde 'artikel 7-procedure', een strafprocedure voor landen die de basisrechten van democratie en rechtsstaat met de voeten treden. Een jaar later startte het Europees Parlement een gelijkaardige procedure tegen het Hongarije van Viktor Orbán.

Deze maatregel kan EU-lidstaten ultiem het stemrecht afnemen, maar zo ver is het nooit gekomen. Polen en Hongarije steunden elkaar in het verzet. Die hechte band fnuikte elke poging om een van de twee op het beklaagdenbankje te zetten. De Europese Commissie kon wel de financiering blokkeren van lidstaten die zich niet hielden aan de regels van democratie en rechtsstaat. Polen en Hongarije werden op die manier wel gestraft.

Enkel Hongarije nog

Polen is intussen geëvolueerd. De centrumrechtse Donald Tusk van de Europese Volkspartij (EVP) won eind vorig jaar met een brede coalitie de Poolse parlementsverkiezingen. Tusk legde de andere 26 lidstaten in februari een stappenplan voor om het keurslijf van slechte rechtsstaat af te werpen.

De Europese Commissie liet maandag weten dat ze de procedure tegen Polen wil beëindigen. Hongarije blijft als enige over. De timing is niet toevallig: Commissievoorzitter Ursula von der Leyen reisde maandag af naar Polen. Ze zal er in de hoedanigheid van EVP-boegbeeld campagne voeren voor de Europese verkiezingen en een toespraak houden op een economisch congres in Katowice, met Tusk aan haar zijde. Ze bezoekt in Polen onder meer ook het huis en het monument voor paus Johannes Paulus II.

Op bezoek in Polen eerder dit jaar tekende Von der Leyen voor de vrijgave van in totaal 137 miljard euro bevroren fondsen voor Polen. 60 miljard daarvan komt uit het Europees herstelfonds RRF. De eerste schijf van 6,3 miljard euro voor het inzetten van Europees herstelgeld is vorige maand gestort. De volgende schijven zijn gebonden aan het realiseren van economische hervormingen en investeringen.