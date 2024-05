Ronald Plasterk trekt zich terug als Nederlands kandidaat-premier

Ronald Plasterk wordt niet de volgende premier van Nederland. Door een onderzoek naar zijn handelen in een oude patentenkwestie trekt de topkandidaat en oud-PvdA-minister zich terug.

De Nederlandse coalitiepartijen PVV, NSC, VVD en BBB moeten op zoek naar een nieuwe minister-president voor het kabinet waarover ze vorige week een regeerakkoord sloten. Ronald Plasterk, die door de verkiezingswinnaar PVV en partijleider Geert Wilders naar voren was geschoven, trekt zich terug als kandidaat. Dat meldt de krant De Telegraaf, die een verklaring van Plasterk kon inkijken.

'De jongste tijd zijn berichten verschenen waarin mijn integriteit in twijfel wordt getrokken en die belemmerend zouden werken voor mijn eventuele functioneren als minister-president, ook al zijn ze onjuist', schrijft Plasterk. 'De beschuldigingen zijn in essentie onwaar en voor het overige futiel. Ik ben niet langer beschikbaar om de leider van het kabinet te worden.' Hij sluit zijn brief af met de boodschap dat hij 'erop vertrouwt dat dit kabinet er komt, en dat goede plannen heeft voor het land'.

Kankervaccins

De berichten waarnaar Plasterk verwijst, gaan over een oude patentenkwestie. Als microbioloog aan het Universitair Medisch Centrum (UMC) van Amsterdam richtte hij in 2018 een bedrijf op, waarin hij de patentaanvragen voor kankervaccins onderbracht. Dat bedrijf verkocht hij vier jaar later voor 32 miljoen euro aan het Duitse beursgenoteerde CureVac. Plasterk claimde bij alle patentaanvragen de enige uitvinder te zijn, maar de krant NRC bracht aan het licht dat die eer eigenlijk zijn collega Jan Koster toekwam, die er bekaaid vanaf kwam.

De slotsom is dat Wilders zijn gedroomde kandidaat voor het premierschap kwijt is.

Het UMC onderzoekt de kwestie al langer, maar sinds donderdag buigt ook het Amsterdamse openbaar ministerie zich over Plasterks voormalige bedrijf. De Amsterdamse advocaat Henri Sarolea deed aangifte tegen Plasterk omdat hij zich schuldig gemaakt zou hebben aan valsheid in geschrifte en overtreding van de wet op de economische delicten. In zijn brief zegt Plasterk dat hij 'volledig integer is en bereid was die integriteit te laten toetsen door de formateur en zijn adviseurs'.