Conservatief bestuur staat garant voor stabiliteit. Dat verzekerde David Cameron de Britten toen hij in 2010 aan de macht kwam. Maar na 14 tory-jaren - gekenmerkt door de brexit, besparingen, toenemende armoede, lange wachtlijsten in de gezondheidszorg en chaos - overheerst in het Verenigd Koninkrijk het gevoel dat het tijd is voor verandering.