Britse CEO's verdienen mediaan jaarinkomen na drie werkdagen

De CEO's van de grootste Britse beursgenoteerde bedrijven hebben na drie werkdagen in 2023 hetzelfde bedrag verdiend als de modale Brit in een jaar.

Een studie van de Britse denktank High Pay Centre toont hoe de inkomensongelijkheid in het Verenigd Koninkrijk is toegenomen. Uit cijfers van de grootste beursgenoteerde bedrijven blijkt dat de CEO's dit jaar gemiddeld 30 uur moeten werken om het jaarlijkse mediane inkomen te verdienen. Dat is 9 uur minder dan in 2022.