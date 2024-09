Controversiële controles aan grens met Duitsland van start

Het strenger toezicht komt er nadat Duitsland werd opgeschrikt door enkele aanslagen. Vorige maand nog pleegde een afgewezen Syrische asielzoeker een mesaanval waarbij drie doden vielen in de stad Solingen, in de West-Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Bovendien staan over een week deelstaatverkiezingen in Brandenburg gepland. Bij de deelstaatverkiezing in Thüringen twee weken geleden haalde het radicaal-rechtse AfD een klinkende overwinning.