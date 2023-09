Duitsland voert 'mobiele' grenscontroles met Polen in om asielcrisis in te dijken

Duitsland begint met controles aan de Poolse grens. Hoewel het land er nog in slaagt alle asielzoekers op te vangen, slaan almaar meer Duitse gemeenten alarm.

'Als we er niet in slagen de buitengrenzen beter te beschermen, zijn de open grenzen in de Europese Unie in gevaar', zei de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser woensdag. Ze kondigde nieuwe grenscontroles aan tegen bendes die vluchtelingen de grens over smokkelen. Het zou gaan om 'flexibele en mobiele controles op wisselende locaties'.

Het migratiedebat in Duitsland staat op scherp. Dat komt ook door de aankomende deelstaatverkiezingen in Beieren en Hessen en de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2024. Migratie is een van de belangrijkste thema's in het publieke debat.

De Duitse regering staat onder toenemende druk om te tonen dat Duitsland de asielcrisis de baas kan. De jongste opiniepeiling van de krant Bild am Sonntag dicht de drie partijen van de Duitse coalitie samen de steun toe van 37 procent van de respondenten. Dat is de laagste score sinds het aantreden van de regering-Scholz in december 2021. De populariteit van het extreemrechtse AfD blijft stijgen.

200.000 asielzoekers

De oppositie heeft felle kritiek op de federale regering, die volgens haar te weinig doet om de deelstaten en gemeenten te ondersteunen. De minister-president van de deelstaat Beieren, Markus Söder, pleitte voor een bovengrens van 200.000 asielzoekers voor Duitsland, maar de federale coalitie serveerde dat idee snel af.

Terwijl ons land er al geruime tijd niet meer in slaagt om alle asielzoekers een bed te bieden, lukte dat in Nederland en Duitsland nipt. Maar ook in onze buurlanden komen hoe langer hoe meer alarmsignalen over de hoge opvangdruk. Duitse gemeenten geven aan dat ze op hun tandvlees zitten en ook in Nederland moesten dit weekend acuut 1.200 extra opvangplaatsen worden gevonden.

‘Als dit zo doorgaat, kunnen we op een gegeven moment geen onderdak meer bieden. Dan komen er weer tentdorpen, gymzalen en containers.' Siegurd Heinze, de partijloze voorzitter van de Landkreistag van Brandenburg, waarschuwde dinsdag bij het Duitse persagentschap DPA over de opvang van asielzoekers in de gemeenten. 'We kunnen het niet veel langer aan.'

Deelstaten verantwoordelijk

Een centraal overzicht van de bezetting van de Duitse opvangplaatsen voor asielzoekers is er niet, omdat de gemeenten en de deelstaten verantwoordelijk zijn voor de opvang. In heel Duitsland registreerde de overheid tot en met augustus 204.000 nieuwe asielzoekers, 77 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Duitse gemeenten moeten een quotum aan asielzoekers opnemen, die doorstromen vanuit onthaalcentra. Om hen te ontlasten blijven mensen met een lage kans op erkenning in de onthaalcentra. Maar die maatregel zal binnenkort niet meer helpen, zegt Heinze.