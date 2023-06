Met de herverkiezing van de conservatieve Griekse premier Kyriakos Mitsotakis lijkt het radicaal-linkse experiment van zijn voorganger Alexis Tsipras begraven. Zijn Syriza is nog maar een schim van de protestpartij die in volle schuldencrisis alles anders zou doen. 'Onze historische cirkel is nu gesloten.'