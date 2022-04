Nu Emmanuel Macron en Marine Le Pen in een nek-aan-nekrace om het Franse presidentschap verwikkeld zijn, staan de zenuwen in Europese en NAVO-kringen gespannen. ‘Een zege van Le Pen verandert het evenwicht in de wereld. In Europa dreigt een blokkering. De trans-Atlantische relaties wacht een transformatie. En een impact op de oorlog in Oekraïne is niet uitgesloten.’