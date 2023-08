Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, wil dat de EU in 2030 klaar is om nieuwe lidstaten toe te laten. Aan kandidaten geen gebrek met Oekraïne, Moldavië en Balkanlanden zoals Servië en Albanië. De prijs van een uitbreiding en de werking van een grotere unie zullen het debat in het najaar en de verkiezingen in juni 2024 kleuren.