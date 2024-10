Een dag nadat de eerste 'Italiaanse' asielzoeker voet aan wal heeft gezet in Albanië, vindt donderdag de Europese herfsttop plaats. Hoewel de toon van de EU-lidstaten over migratie zienderogen verhardt, slagen de 27 Europese leiders, elk met hun frustraties, er wellicht niet in één lijn te trekken.