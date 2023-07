Tijdens de vijfde protestnacht op rij in Frankrijk stond het aantal verrichte arrestaties in de nacht van zaterdag op zondag op 719. Dat blijkt uit een balans van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. Intussen opent het parket van Créteil in het departement Val-de-Marne een onderzoek nadat een auto was ingereden op de woning van de burgemeester.