Na weken van blokkage is in het Europees Parlement woensdag een akkoord bereikt over zeven kandidaat-leden van de Europese Commissie die dreigden weggestemd te worden, meldt het persagentschap AFP. Daarmee staat stilaan alles klaar om de tweede Commissie onder leiding van Ursula von der Leyen op 1 december te laten starten.