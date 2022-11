Bijna een jaar is Olaf Scholz kanselier van Duitsland, maar de sociaaldemocraat is nog altijd zoekende. Zowel in Berlijn als in Brussel heeft hij moeite de juiste aanpak te vinden, waardoor hij het Europese kaartenhuis aan het wankelen brengt. 'Zijn neiging de einzelgänger te spelen dreigt hem zuur op te breken.'