Na de gewisse val van Liz Truss zoeken de Britse tory's voor de vijfde keer in minder dan zeven jaar een premier. Maar na 12,5 jaar aan de macht is de Conservatieve partij intern zo verdeeld en kapotgeregeerd dat het nog maar de vraag is of een wissel aan de top soelaas brengt. Raakt de Britse trein nog op de rails zonder vervroegde parlementsrace?