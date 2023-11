Oekraïne en Moldavië mogen beginnen onderhandelen over hun toetreding tot de Europese Unie. Maar EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen kleurt de kaart van een uitgebreide Europese Unie wel heel politiek in. Zo hoopt ze de kritiek uit Hongarije en de Oostenrijkse buren van de Balkan in de kiem te smoren.