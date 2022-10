Ursula von der Leyen, de voorzitster van de Europese Commissie, legde de 27 EU-regeringen woensdagavond dan toch een pakket maatregelen voor om de gasprijzen te drukken. De voorbije dagen was de kritiek op haar 'te Duitse aanpak' gegroeid. De vraag is of ze kanselier Olaf Scholz meekrijgt in haar plan.