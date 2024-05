'Pfizergate' kan Von der Leyen pas na verkiezingen parten spelen

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen met Pfizer-topman Albert Bourla tijdens een bezoek aan de fabriek van de groep in Puurs in 2021.

EU-Commissievoorzitter Ursula von der Leyen wordt de komende zes maanden niet opgejaagd door Pfizergate, dat draait om een megacontract voor coronavaccins waar een dikke laag mist over hangt. Een eerste zitting in een Luikse rechtszaak erover is vrijdag uitgesteld.

Pfizergate is een van de weinige schandalen die Ursula von der Leyen blijft achtervolgen. De EU-Commissievoorzitter onderhandelde met de topman van Pfizer, Albert Bourla, de aankoop van 1,8 miljard coronavaccins voor de Europese Unie. Over de voorwaarden van dat megacontract van meer dan 35 miljard euro hing toen en ook vandaag nog een dikke laag mist.

Een gefrustreerd Europees Parlement kreeg geen uitleg van de Commissievoorzitter. Von der Leyen weigerde ook het sms-verkeer met de topman van Pfizer openbaar te maken, ook al drong de Europese Ombudsman daarop aan.

Een Belg diende bij de raadkamer in Luik een klacht in tegen Von der Leyen voor 'machtsmisbruik, vernietiging van publieke documenten, illegale belangenvermenging en corruptie'. Volgens de klager haalde ze voordeel uit dit contract en verwijderde ze daarom mogelijk bezwarende sms'jes tussen haar en Bourla.

De juridische afwikkeling van de zaak, waarin Polen en Hongarije zich burgerlijke partij stelden, verloopt bijzonder traag. Op de eerste zitting van de raadkamer in Luik vrijdag was noch Von der Leyen, noch Bourla aanwezig. De zitting draaide grotendeels om de vraag of het Europees openbaar ministerie in deze zaak bevoegd is. Deze lente startte ook het Europees parket EPPO een informeel onderzoek naar Pfizergate.