Trumps comeback zet OESO-minimumtaks voor multinationals op dood spoor

Daarbij komt onder meer het akkoord in het vizier dat de OESO, het samenwerkingsverband van 38 rijke landen, in 2021 uitrolde om de winsten van multinationals te belasten. 136 landen schaarden zich achter die nieuwe internationale wetgeving. De Europese Unie voerde daartoe specifieke regelgeving door . Bedrijven met een wereldwijde omzet van meer dan 750 miljoen euro moeten op grond van die afspraken minstens 15 procent vennootschapsbelasting betalen.

De Belgische OESO-taks is sinds begin dit jaar van kracht. De opbrengsten van die heffing werden voor 2024 begroot op 634 miljoen euro, al wordt dat in regeringskringen nu een 'overschatting' genoemd. De verwachting leefde eerder dat de opbrengsten voor de schatkist fors net hoger zouden uitvallen, tot 1,1 en zelfs 1,5 miljard euro.

De verkiezingsoverwinning van Trump brengt de fiscale inkomsten nog meer in gevaar. De Verenigde Staten waren betrokken bij het OESO-akkoord, maar zetten dat niet om in specifieke wetgeving. Democratisch president Joe Biden kreeg onvoldoende steun in het Congres na snerpende kritiek van Trumps Republikeinen.

Big tech eerst

Europa is ook vragende partij voor een andere, nog niet afgeronde OESO-hervorming. Digitale reuzen zoals Amazon en Facebook zouden ook belastingen moeten betalen waar hun consumenten wonen, zelfs al zijn die techbedrijven in dat land niet fysiek aanwezig. De belastingen in het land waar hun hoofdkantoor gevestigd is, zouden dan worden gedeeld met landen waar die bedrijven hun inkomsten genereren.