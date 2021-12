Franse miljardair Bolloré verkoopt Afrikaanse melkkoe

De Bretonse miljardair Vincent Bolloré (69) verkoopt zijn Afrikaanse haven- en containeractiviteiten. Ze waren de melkkoe voor de groep en hielpen Bolloré een heel imperium uit te bouwen.

Aan de logistieke avonturen van Vincent Bolloré in Afrika komt na 35 jaar een einde. De groep van de Franse miljardair verkoopt haar logistieke activiteiten op het continent aan de Italiaans-Zwitserse groep MSC. De op een na grootste rederij ter wereld legt weldra de hand op haventerminals, spoorwegconcessies en opslagruimte. De deal zou de groep van de Breton 5,7 miljard euro opleveren.

De verkoop komt op een moment dat wereldwijd een enorme strijd woedt tussen grote rederijen die de volledige logistieke keten willen beheersen. Dat offensief kunnen ze zich veroorloven door de hoge transportprijzen. Die zijn het gevolg van de spanningen in de toeleveringsketen door de coronapandemie.

De essentie De groep Bolloré verkoopt haar Afrikaanse havenactiviteiten aan MSC.

Die logistieke activiteiten legden de financiële basis voor de overnames van Vincent Bolloré.

De Bretonse miljardair neemt nu een centrale plek in de Franse media in.

Hij is een steunpilaar voor de extreemrechtse presidentskandidaat Eric Zemmour.

Bolloré zette in 1986 zijn eerste stappen in Afrika. Sindsdien bouwde hij er een netwerk uit van - volgens de Franse zakenkrant Les Echos - 42 havens, waarvan 25 containerhavens, in onder meer Ivoorkust, Kameroen, Gabon en Congo. De omzet van de groep bedraagt 2,1 miljard euro en er werken 28.000 mensen.

Het is geen toeval dat Bolloré de Afrikaanse activiteiten nu van de hand doet, want de Breton heeft juridische besognes. In 2021 erkende hij dat hij zich via de reclameregie Havas schuldig had gemaakt aan de betaling van steekpenningen. De groep financierde presidentiële verkiezingscampagnes in Togo en Guinee in ruil voor gunsten in de havens van Lomé en Conakry.

Media en Zemmour

De deal met MSC sluit een belangrijk hoofdstuk af voor Bolloré en zijn groep. Met de Afrikaanse activiteiten legde de vermogende industrieel - zijn vermogen wordt op ruim 5 miljard euro geschat - de financiële basis om zich agressief in de Franse mediawereld in te kopen.

Hij veroverde in 2014 de controle over Vivendi, een mediagroep waarin onder meer de reclameregie Havas, de betaalzender Canal+, de uitgeverij Editis en diverse muziek- en filmactiviteiten zijn ondergebracht.

De overnamehonger van Bolloré in de mediasector lijkt onstilbaar. Dit jaar veroverde hij de controle over de groep Lagardère. Die controleert Hachette, de grootste Franse uitgever, radiozender Europe 1 en het bekende weekblad Paris Match.

Lagardère was door de coronapandemie in financiële ademnood gekomen. Bolloré won voor de overname de strijd met Bernard Arnault, de Franse luxepaus die LVMH controleert. Volgend jaar brengt Bolloré een bod uit op de hele groep Lagardère. De opbrengst van de deal rond de Afrikaanse activiteiten zijn meer dan welkom om die operatie te financieren.

'Stop nu eens, je koopt alles op.' Emmanuel Macron Franse president

De steile opgang van Bolloré in het Franse medialandschap leidde de voorbije maanden tot ongerustheid in het Elysée. President Emmanuel Macron vreesde dat Bolloré zijn media-imperium zou gebruiken om zich te mengen in de Franse presidentsrace. Tijdens een lunch zou de president hem toegesnauwd hebben: 'Stop nu eens, je koopt alles op'.

De vrees van Macron was overigens terecht. De extreemrechtse journalist Eric Zemmour, bekend van Bollorés nieuwszender CNews, stelde zich vorige maand officieel kandidaat voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar.