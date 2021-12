Erdogan: 'We zetten economische doctrine op de kop'

Na een week met spectulair koersherstel voor de lira, kraait Turks president Erdogan victorie: 'Gedaan met inflatie bekampen via hoge rentes'

'Non, je ne regrette rien'. Dat is kort samengevat dit weekend de visie van Turks president Recep Tayyip Erdogan op zijn onorthodox beleid om via renteverlagingen een lagere inflatie na te jagen.

Erdogan voelt zich duidelijk gesterkt na een week waar de Turkse munt, de lira, na de aankondiging van een reeks maatregelen spectaculair herstel boekte. 'We hebben de klassieke economische doctrine waarbij je de inflatie onder controle houdt met renteverhogingen op de kop gezet', verklaarde Erdogan vrijdag vóór een bijeenkomst met 's lands economen.

'We zagen de muntzeepbel in één dag verdwijnen', klopt de president zich op de borst. 'Tegen de zomer zullen we getuige zijn van een verschillend economisch klimaat eenmaal de financiële stabiliteit is teruggekeerd.'

Het klonk als een overwinningsrondje, al horen daar enkele nuances bij. Zo stabiliseerde Ankara de lira door een soort depositogarantie voor spaartegoeden in lira in te voeren, met compensatie als het wisselkoersverlies op de lira groter is dan de spaarrente. Dat is feitelijk een - door Erdogan verketterde - renteverhoging via de achterdeur.

De kostprijs van die spaargarantie voor de schatkist is voor de toekomst, maar Financial Times vermoedt dat er ook een onmiddellijk prijskaartje was. De zakenkrant dook in de dagelijkse statistieken van de centrale bank over de deviezenreserves en stelde vast dat die op enkele dagen met bijna 6 miljard dollar geslonken zijn. Netto heeft Turkije nu minus 5 miljard dollar buitenlandse reserves, tegenover een klein surplus een week eerder en meer dan 20 miljard dollar begin november.

Het vermoeden is dat Ankara - zoals Erdogan claimt - niet (rechtstreeks) is tussengekomen op de wisselmarkt, maar wel indirect: door staatsbanken de opdracht te geven fors dollars en euro te verkopen. Het resultaat was zeker in een dunne kersthandel op de westerse valutamarkten een forse koerssprong.

Erdogan dollar

De lokale Turkse correspondenten van FT noteren ondanks een internsieve marketingcampagne van de banken ook weinig enthousiasme voor de 'Erdogan dollar', zoals de 'gewaarborgde lira' genoemd wordt. De meesten die het zich kunnen permitteren lijken zich voor de oplopende inflatie te blijven beschermen door in dollar, euro of bitcoin te beleggen of thuis goud te hamsteren.

58% Hyperinflatie Economen ramen de officieuze inflatie in november op 58 procent, bijna drie keer het officiële peil

Intussen verarmt de Turkse bevolking zienderogen door de 'monetaire kamikaze' van Erdogan. De inflatie, die de meer 'orthodoxe' Russisch centraal bankier Elvira Nabioellina een taks op armoede noemt, is volgens de officiële statistieken opgelopen tot 21 procent, ver boven de tot 14 procent bijgeknipte rente.

Een groep economen onder leiding van Veysel Ulusoy (Yeditepe University) schat dat de échte inflatie in november 58 procent beliep. Ulusoy verzamelt via ENAGrup zelf duizenden prijsdata en hecht weinig geloof aan het officiële cijfer. 'Niemand weet wat er gebeurt tussen het ophalen van de data en de presentatie van de officiële cijfers. De data weerspiegelen niet langer het gevoel in de samenleving', zei Ulusoy vorige maand in zakenkrant The Wall Street Journal.