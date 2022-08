EU werkt aan 'structurele hervorming elektriciteitsmarkt'

‘We werken aan een noodinterventie en een structurele hervorming van de elektriciteitsmarkt’, zei de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen in een toespraak op een strategische top in Slovenië. EU-lidstaten voeren door de dolgedraaide energieprijzen de druk op voor actie op Europees niveau.

‘De torenhoge elektriciteitsprijzen leggen om verschillende redenen de beperkingen van ons huidig elektriciteitsmarktmodel bloot’, zei Von der Leyen. Dat model is volgens haar 'ontwikkeld in volledig andere omstandigheden'.

De prijzen op de Europese elektriciteitsmarkt worden bepaald door de laatste energiebron die nodig is om aan de vraag te voldoen. Centrales die goedkope stroom produceren, worden eerst aangesproken, maar naarmate de vraag toeneemt, wordt ook de duurdere productie gebruikt. Die bepaalt de prijs voor de hele markt. Dat is op dit moment vooral het peperdure gas dat sinds de oorlog in Oekraïne prijsrecords blijft breken en momenteel schommelt rond 300 euro per megawattuur. Het systeem was oorspronkelijk bedoeld om investeringen in hernieuwbare energie te stimuleren.