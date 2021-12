Europa haalt bezem door nepstatuten platformwerkers

De Europese Commissie wil schoonmakers, fietskoeriers en chauffeurs die werken voor digitale platformen als Deliveroo of Uber sociale bescherming en rechten garanderen. De kakofonie aan rechtszaken over het statuut van de platformwerkers bewijst de nood aan Europese wetgeving.

Digitale platformen zijn een boomende business. De inkomsten van de platformeconomie zijn de voorbije vijf jaar vervijfvoudigd in Europa. Meer dan 28 miljoen mensen zijn daar nu als platformwerker aan de slag. Tegen 2025 zullen dat er al 43 miljoen zijn. Maar al te vaak bepalen de platformen of en welke rechten het personeel krijgt. In de praktijk werken veel platformen met schijnzelfstandigen. Met sociale drama's na een ongeval of een ontslag zonder sociale rechten als gevolg.

'Meer dan 500 digitale platformen opereren in de Europese Unie en de meeste zijn actief in meerdere lidstaten. Niemand wil de groei van de platformeconomie stoppen of nekken. Maar er is nood aan een Europees gelijk speelveld. We moeten bereiken dat die platformen zich aan de Europese sociale en arbeidsnormen houden', benadrukt Europees commissaris voor Werk Nicolas Schmit.

Niemand wil de groei van de platformeconomie stoppen of nekken. Maar er is nood aan een Europees gelijk speelveld. We moeten bereiken dat de platformen zich aan de Europese sociale en arbeidsnormen houden. Nicolas Schmit Europees commissaris voor Arbeid en Sociale Zaken

90 procent van de platforms zegt alleen met zelfstandigen te werken. Meer dan de helft van de platformwerkers krijgt minder dan het nettominimumloon van het land waar ze werken. Van de gemiddeld 21,5 uur werk per week blijft bijna negen uur aan wachttijd en opzoekingswerk onbetaald. De Commissie gaat ervan uit dat 5,5 miljoen van de 28 miljoen platformwerkers dan ook onder een verkeerd statuut werken. 'Dat moeten we rechtzetten. Dat moet gebeuren op basis van feiten, niet van contracten', zegt Schmit.

5,5 miljoen verkeerd statuut 5,5 miljoen van de 28 miljoen Europese platformwerkers hebben volgens de Europese Commissie een verkeerd arbeidsstatuut.

De Commissie antwoordt daarmee op een vraag van een ruime meerderheid van het Europees Parlement. De meer dan duizend rechtszaken over de rechten van platformwerkers tonen de nood aan juridische duidelijkheid. Vaak zijn de uitspraken van de rechtbanken tegenstrijdig. In Nederland oordeelde de rechter dat koeriers van maaltijdbezorger Deliveroo als werknemers geklasseerd moeten worden. De Brusselse arbeidsrechtbank oordeelde woensdag dat Deliveroo met zelfstandige koeriers mag werken.

Bewijslast

Europa dwingt platformen niet elke medewerker die nu als zelfstandige werkt een werknemersstatuut te geven met alle daaraan verbonden rechten: een minimumloon op basis van collectief overleg, een volledig betaalde arbeidstijd, bescherming bij werkongevallen en betaald pensioen, verlof en ziekte. Maar de bewijslast dat het niet om een werknemer gaat, ligt bij de werkgever.

Twee van de vijf door Europa opgestelde criteria volstaan om iemand als werknemer te klasseren. Die zijn: als de koerier niet zelf de werkuren of verlofmomenten kan kiezen, de werkgever het loon oplegt of beperkt, verplichtingen - zoals het dragen van een uniform - oplegt, verbiedt om voor andere klanten te werken en ten slotte als het werk elektronisch wordt gestuurd en gecontroleerd.

Veel platformen werken met algoritmen om de vraag en het aanbod te koppelen, zonder enige menselijke tussenkomst of beroepsmogelijkheid. De Commissie eist dat medewerkers van platformen inzicht krijgen in de manier waarop hun taken toegewezen worden en hun verloning bepaald wordt.